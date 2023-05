Operação da PRF prende jovem por tráfico na Dutra

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 11:00 horas

Mulher transportava mais de 10 tabletes de pasta base de cocaína

Piraí – Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) executaram na noite desta quinta-feira (25) a Operação Canes Pugnax. Durante a fiscalização de combate ao crime na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), uma mulher, de 23 anos, foi presa por tráfico de drogas.

Os agentes abordaram um ônibus, que fazia a linha São Paulo – Nova Venécia (ES), no Km 233 em Piraí. Segundo a PRF, durante a fiscalização no coletivo, a equipe desconfiou do peso de uma bolsa que destoava das demais, e o ticket da bagagem permitiu a identificação da responsável. Após vistoria foram encontrados dez tabletes e meio de pasta base de cocaína.

À PRF a mulher teria dito que receberia R$ 3 mil pelo transporte das drogas. A jovem foi autuada por tráfico de drogas e encaminhados para 94° DP, em Piraí, juntamente com as drogas apreendidas.