Operação de Segurança cumpre mandados de prisão em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 16:15 horas

Barra Mansa – Uma operação integrada entre agentes da 90ª Delegacia de Polícia (DP), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Guarda Municipal prendeu na manhã desta quarta-feira (19) suspeitos de envolvimento em recentes episódios de violência, incluindo homicídios.

As prisões fazem parte da força-tarefa criada na cidade para coibir os crimes violentos. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça de Barra Mansa, após investigações da Polícia Civil – o órgão afirmou que não dará mais detalhes pois ainda existem investigações em andamento e outras pessoas ainda devem ser presas.

De acordo com o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Capitão Daniel Abreu, o trabalho desenvolvido continuamente no combate à criminalidade é fundamental. “Estamos em conjunto com as demais forças de segurança, atuando de forma eficiente e trazendo resposta para a população dos crimes que mais impactam nossa sociedade. Atuando de forma integrada e com inteligência, vamos manter Barra Mansa segura”, comentou.

Abreu acrescentou ainda que a Polícia Militar realiza operações em localidades onde há informações de pessoas praticando delitos, com o objetivo de prendê-los e fazer apreensão de armas e drogas. Além disso, afirmou o secretário, a PM trabalha na apreensão e proibição de circulação de veículos e motocicletas utilizados por criminosos na prática de delitos. “Isso permite a redução dos índices de letalidade violenta e roubo de veículo na região”, garantindo o direito de ir e vir dos cidadãos”, concluiu o capitão.