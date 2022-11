Operação do Ministério Púbico mira o crime organizado no Sul do Estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 08:45 horas

MPRJ e Polícia Civil prendem suspeitos de tráfico de facção criminosa que atua em Rio das Flores; grupo tinha ramificações em outros municípios do Sul do Estado

Uma megaoperação da Promotoria de Justiça de Rio das Flores, com a poio da Polícia Militar e Polícia Civil prendeu 8 suspeitos de pertencerem a facção criminosa Comando Vermelho (CV). A operação ocorreu nesta sexta-feira (25), com o objetivo de cumprir a prisão de 14 traficantes que atuam no município e que possuem ramificações em outras cidades do Sul Fluminense. A operação teve apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Quatro suspeitos tiveram os mandados cumpridos em presídios onde foram encontrados sete aparelhos celulares.

De acordo com a promotoria, todos os investigados integram a facção Comando Vermelho e estariam, cada qual com sua função, participando ativamente do tráfico de drogas na cidade de Rio das Flores, estando associados entre si, e com terceiros ainda não identificados. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Rio Das Flores, Valença, Porto Real e Paraíba Do Sul, além dos presídios.

Por ser um município pacato com cerca de 9 mil habitantes, a entrada de uma facção criminosa preocupa a promotora de Justiça da pacata e aconchegante cidade. “Os crimes dessa facção têm graves repercussões para a sociedade local. Os crimes que identificamos foram praticados em datas recentes, o que demonstra que as prisões serão essenciais não só para a investigação, mas também para a prevenção de novos casos”, disse Gabriela Brandt, titular da Promotoria de Justiça de Rio das Flores.