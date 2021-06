Operação do MPRJ mira suspeitos de roubo à residência no Sul Fluminense

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 08:35 horas

Sul Fluminense – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, nesta quinta-feira (10), uma operação contra um grupo suspeito da prática de roubos na Região do Médio Paraíba e em Minas Gerais. O objetivo é cumprir sete mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul.

A operação é realizada com cooperação do GAECO-Zona da Mata do MPMG e apoio da Policia Militar do Estado do Rio de janeiro (PMERJ). A investigação teve inicio após um roubo milionário com emprego de arma de fogo praticado pelo grupo em uma residência em Paraíba do Sul, na fronteira com Minas.

Durante a apuração foi possível identificar suspeitos de serem os autores do crime. A apuração aponta para a existência de uma quadrilha, considerada pelo MP, como perigosa e dedicada ao roubo de residências, com emprego de armas de fogo.