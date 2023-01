Operação em Paraty prende foragido da Justiça e apreende 26 veículos - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 17:36 horas



Costa Verde – Uma grande operação, envolvendo policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da 2° Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty e da Guarda Municipal, prendeu um homem foragido da Justiça e apreendeu 26 veículos em situação irregular – 20 motocicletas e seis carros. A investida policial aconteceu em pontos das rodovias Rio-Santos (BR-101), no trevo que liga Paraty a Cunha pela RJ-165, e Saturnino Braga (RJ-155), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis.

A operação ocorreu na rotatória de entrada de Paraty e no posto do BPRv da RJ-155, localizado no distrito de Lídice, em Rio Claro. Ao todo, 95 veículos foram abordados (54 motocicletas e 41 carros), com 40 condutores sendo autuados. Vinte e dois veículos apreendidos foram levados para os depósitos públicos de Seropédica e outros quatro para o de Barra do Piraí. Já o foragido da Justiça foi encaminhado para a delegacia (167ª DP) para o cumprimento do mandado.

A operação teve como objetivo sufocar o tráfico de drogas na região, localizar criminosos foragidos e encontrar o autor do homicídio do policial militar Renato Tostes Carvalho, assassinado no último dia 24, na altura do KM 554, na Rodovia Rio Santos (BR-101), em Paraty.