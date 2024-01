Operação em Pinheiral prende suspeitos de roubo no Jardim Belvedere

Pinheiral – Uma operação conjunta entre as forças policiais prendeu neste sábado (27), dois indivíduos suspeitos de envolvimento em um roubo residencial ocorrido em Volta Redonda na noite de quinta-feira (25). A ação, que envolveu a Polícia Militar e a Polícia Civil, teve início às 00h49 e se estendeu até as 03h55, quando os suspeitos foram detidos na Rua Manoel Torres, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral.

Ambos os envolvidos têm anotações criminais por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos oito frascos de perfumes importados; três celulares; uma mochila escolar Nike; uma torradeira elétrica; um processador elétrico; um espremedor de frutas; um par de tênis Nike; R$ 150, cinco munições calibre 38 e um Chevrolet Onix pertecente à vítima, usado pelos criminosos para fugir.

Entenda o caso

Na noite de quinta-feira (25), três criminosos invadiram uma residência no condomínio Mata Atlântica, no bairro Jardm Belvedere, em Volta Redonda. A dona da casa, de 50 anos, foi surpreendida pelos bandidos. Além dela, estavam na casa seus dois filhos, que foram ameaçados pelos assaltantes. No momento do ocorrido, o marido da vítima estava trabalhando.

O trio fugiu do local no carro da vítima, um Chevrolet Onix, levando consigo os produtos roubados. Enquanto permanecia amarrada, a mulher conseguiu gritar por socorro, sendo ouvida pelos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.