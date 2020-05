Operação em Valença apreende R$ 1,5 milhão e prende um suspeito

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 13:13 horas

Valença – Equipe de policiais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda cumpriram na manhã desta quinta-feira, dia 14, um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro nos autos da Operação Favorito tendo sido apreendidos no local cerca de R$ 1,5 milhão em espécie. Além disso, o responsável pelo imóvel possuía duas armas com numeração raspada e foi preso preso em flagrante por porte ilegal. A delegacia responsável pela investigação foi a DELECOR/SR/PF/RJ.

Cerca de 120 policiais federais, com o apoio de Auditores Fiscais da Receita Federal, cumpriram 42 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Sul Fluminense, os agentes estiveram em Angra dos Reis, onde prenderam um empresário, e Valença.

Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em razão dos indícios da prática dos crimes de lavagem de capital, organização criminosa, corrupção, peculato e evasão de divisas.

Entenda o caso

A ação da manhã desta quinta-feira é um desdobramento das operações Quinto de Ouro e Cadeia Velha, etapas da Lava Jato no Rio de Janeiro. O objetivo desta fase é investigar grupo capitaneado por empresários que, por meio do pagamento de vantagens indevidas à Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), deputados estaduais e outros agentes públicos, vem há pelo menos 10 anos se destacando como um dos principais fornecedores de mão-de-obra terceirizada para o governo do Estado do Rio de Janeiro e órgãos à ele vinculados.

Os elementos apontam que o grupo criminoso alavancou seus negócios com contratações públicas realizadas por meio das suas inúmeras pessoas jurídicas, entre elas Cooperativas de Trabalho e Organizações Sociais, em sua maioria constituídas em nome de interpostas pessoas, a fim de permitir a lavagem dos recursos públicos indevidamente desviados e disfarçar o repasse de valores para agentes públicos envolvidos.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor-PF), revela que os atos de lavagem de capitais também ocorrem no exterior, por meio da constituição de empresas e contas bancárias não declaradas à RFB, bem como compra de imóveis em Miami, estando em curso diligências de cooperação jurídica internacional para mapear o caminho dos recursos em comento.

“Dado seguimento às diligências investigatórias, surgiram provas de que a Organização criminosa persiste nas práticas delituosas, inclusive se valendo da situação de calamidade ocasionada pela pandemia do Coronavírus, que autoriza contratações emergenciais e sem licitação, para obter contratos milionários de forma ilícita com o Poder Público, além de atuar para destruição de provas”, destaca a Polícia Federal.