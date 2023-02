Operação Foco apreende carga de óleo lubrificante como nota irregular - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 09:56 horas

Itatiaia – Agentes da Operação Foco Divisas – programa integrado à Secretaria Estadual da Casa Civil – apreenderam no último sábado (4) no posto fiscal de Nhangapi, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, um total de 2.424 litros de óleo lubrificante para motor de carros com nota fiscal inidônea. De acordo com informações passadas ao DIÁRIO DO VALE, os agentes abordaram dois veículos no posto de fiscalização, e, após a constatação da irregularidade, a carga foi apresentada para o auditor fiscal da Receita Estadual, que determinou a apreensão do produto.

Além da irregularidade em relação à nota fiscal eletrônica, existe a suspeita de tratar-se de produto falsificado, pois a mercadoria não apresentava em sua embalagem informações necessárias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Por conta disso, foi determinada realização de perícia do produto.