Operação Foco apreende mais de  três toneladas de produtos falsificados em Itatiaia

Itatiaia – Na noite desta sexta-feira (22), equipes do Programa Operação Foco Divisas e da Receita Estadual apreenderam cerca de três toneladas de produtos com indícios de falsificação. Também foram apreendidos 32 iPhones sem documentação fiscal. A ocorrência foi registrada no Posto de Controle de Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia.

O material estava em um caminhão baú que passou por fora do posto e o motorista não obedeceu à ordem de parada, sendo detido após cerco policial. Ele vinha de Guarulhos, em São Paulo, e seguia para o Rio de Janeiro.

Entre os produtos apreendidos estavam roupas, tênis, capas de celulares, bolsas, perfumes e materiais eletrônicos.

“Foi uma ação precisa dos nossos agentes. O Programa Operação Foco Divisas visa coibir ilícitos penais e administrativos, principalmente os correlatos à evasão fiscal. Nossas equipes atuam incansavelmente para impedir crimes de sonegação fiscal nas divisas do Estado”, diz o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia.