Operação Foco apreende meia tonelada de bonés falsificados na Dutra, em Itatiaia

Itatiaia – Meia tonelada de bonés com indícios de falsificação foi apreendida na noite desta terça-feira (27) por agentes do Programa Operação Foco Divisas, da Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro, e pela Secretaria de Estado de Fazenda. A ocorrência foi registrada no posto de controle de fiscalização de Nhangapi-Itatiaia, localizado na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

A mercadoria foi localizada em um caminhão baú que vinha de São Paulo e tinha como destino final a cidade do Rio de Janeiro. Todo material estava sem nota fiscal.

De acordo com os agentes, o motorista passou pela primeira área de fiscalização e, após vistoria mais detalhada, foram encontradas sete caixas onde estavam os bonés. Todos estampando marcas conhecidas no mercado.

Após apreciação do auditor fiscais, o material foi levado para a delegacia de Itatiaia (99ª DP), onde a ocorrência foi registrada e toda a mercadoria apreendida. O motorista foi liberado.