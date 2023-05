Operação Foco Divisas apreende 6 mil cuecas com indícios de falsificação em Levy Gasparian

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 11:09 horas

Levy Gasparian – Os agentes do programa Operação Foco Divisas e da Secretaria Estadual de Fazenda apreenderam, neste domingo (7), mais de seis mil cuecas com indícios de falsificação. A apreensão ocorreu no Posto de Controle Fiscal de Comendador Levy Gasparian, na BR-040, no km 6,5.

As equipes realizavam as ações de rotina quando tiveram suas atenções voltadas para um ônibus de passageiros que passou por fora do posto fiscal. A abordagem foi realizada na altura do KM-14, próximo à cidade de Três Rios.

Durante a fiscalização, foi encontrada a mercadoria que estava em sacolas. Uma mulher se apresentou como proprietária da mercadoria e foi encaminhada para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada. O material ficou apreendido e será levado para analise de perícia.