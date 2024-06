Operação Foco prende homem com carro clonado na BR-040

Após buscas, os agentes localizaram o suspeito no km 3 da BR-040, desorientado e aparentemente perturbado. Ele foi conduzido de volta ao local do acidente, onde confessou ter consumido maconha. O homem afirmou não ser o proprietário do veículo e disse que receberia cerca de R$ 1 mil para entregar o carro em Juiz de Fora.

Testemunhas acionaram a equipe da Operação Foco, localizada no Posto de Controle Fiscal de Comendador Levy Gasparian. O motorista responsável pelo acidente aparentava estar sob o efeito de bebida alcoólica e fugiu do local, deixando o veículo abandonado na pista.

Levy Gasparian – Na noite deste sábado (29), agentes do Programa Operação Foco Divisas, da Secretaria da Casa Civil, realizaram a prisão em flagrante de um homem de 37 anos por conduzir um carro clonado. O incidente ocorreu na Rodovia BR-040, na altura do km 7, em Comendador Levy Gasparian, sentido Juiz de Fora, após o suspeito se envolver em um acidente de trânsito.