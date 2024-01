Operação Lei Seca Flagra motoristas embriagados em Itatiaia

Itatiaia – A operação Lei Seca realizou blitzes de fiscalização em diversas regiões do estado no último final de semana. Na região Sul Fluminense foram flagrados condutores sob o efeito de álcool em Itatiaia e Penedo. Ao todo, no estado, foram 33 ações de fiscalização do dia 26 ao dia 28, cerca de 1 mil motoristas foram abordados e desse total, 302 flagrados dirigindo sob efeito de álcool (18,29%).

Em Itatiaia, a fiscalização foi realizada no sábado (27) e dos 30 motoristas abordados, dois estavam com o índice de alcoolemia acima de 6,7 %. Já em Penedo, a ação aconteceu no domingo (28) e 26,8% dos motoristas abordados foram flagrados com índices de alcoolemia. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, essa infração é considerada gravíssima e resulta em uma multa no valor de R$2.934,70. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suspensa por um período de 12 meses. Além das penalidades administrativas, as consequências para o motorista também podem ser criminais.

O município de Rio das Ostras foi o destaque negativo desta operação. No sábado, foram 89 motoristas abordados, destes, 43 estavam dirigindo sob efeito do álcool, com o índice de 48,3% de alcoolemia. Ainda no sábado, na Barra da Tijuca, na zona oeste, foram 98 motoristas abordados e 40 deles foram autuados e o índice de alcoolemia chegou a 40,81%.

A operação também aconteceu em Arraial do Cabo, na sexta-feira, onde abordou 87 motoristas e 36,8 % estavam sob efeito do álcool. Em Olaria, 75 motoristas abordados e 25,3 % deles estavam dirigindo sob efeito de álcool. Em Jacarepaguá, foram abordados 12 motoristas, desses, três foram pegos alcoolizados, totalizando 25% do índice de alcoolemia.