Operação Lei Seca ganha duas vans adaptadas e otimiza trabalho dos agentes

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 18:43 horas

Rio- A Lei Seca ganhou duas vans adaptadas para transportar a equipe de educação da Operação para realizar as ações nas ruas. Os veículos, com capacidade para o transporte de até quatro pessoas com deficiência, estão equipados com elevadores, travas de segurança e cintos ajustáveis para maior acessibilidade, conforto e segurança dos agentes.

As vans começam a funcionar a partir de hoje (11/07), levando as equipes para darem palestras nas escolas de todo o estado do Rio de Janeiro. Recentemente, a Operação chegou no interior com o projeto: Educação para o Trânsito – Escola Nota 10, que está em recesso escolar. Além disso, os agentes atuam, diariamente, nas orlas das praias, na Feira de São Cristóvão, nas blitzes de fiscalização e entre outros. O intuito é conscientizar a população sobre os riscos de misturar bebida e direção contando as histórias dos próprios cadeirantes, vítimas de acidentes de trânsito.

“Recebemos duas vans adaptadas para que nossos cadeirantes e instrutores possam se locomover com mais eficiência, dignidade e respeito em nossas ações, principalmente no ‘Projeto de Educação para o Trânsito – Escola Nota 10’, que percorre todo o estado do Rio de Janeiro. É uma grande satisfação poder aprimorar nossa logística e responsabilidade social, engrandecendo a Operação. Seguimos na missão de salvar vidas”, ressalta o tenente-coronel Pinho, superintendente da Operação Lei Seca.