Operação Lei Seca realiza ações na Bienal do Livro 2021

Equipes de educação estarão no evento para conscientizar o público sobre os riscos da mistura entre álcool e direção

Rio- A Operação Lei Seca irá realizar ações de educação durante a Bienal do Livro 2021, que acontece a cada dois anos. O evento será de 3 a 12 de dezembro no Riocentro.

As equipes de educação, compostas por agentes cadeirantes que foram vítimas de acidente de trânsito, estarão reforçando a importância da segurança no trânsito e a mensagem da Operação “nunca dirija depois de beber”.

Além disso, o incentivo à leitura também fará parte das ações, através da distribuição de revistas do Soprinho, um personagem infantil criado pela Operação Lei Seca e com direção de arte do desenhista, Daniel Azulay. O personagem é um bafômetro simpático que, por meio de histórias ao lado de seus amigos, alerta as crianças sobre os problemas causados pela mistura entre álcool e direção.

Sobre a Operação

A Operação Lei Seca, coordenada pela Secretaria de Estado de Governo, foi criada para salvar vidas e assim tem feito, todos os dias, desde 19 de março de 2019. Pioneira no Brasil, a Operação vem mudando o comportamento da sociedade e serve de modelo para outros estados brasileiros.

O objetivo das ações diárias de educação e fiscalização é evitar acidentes de trânsito e reforçar para os motoristas o perigo de dirigir depois de beber.