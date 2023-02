Operação mira quadrilha que aplicava golpe em idosos em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 15:56 horas

Barra do Piraí – A “Operação Fraude Consignada” foi deflagrada, nesta quinta-feira (16), pela Polícia Civil para cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que aplicava golpes em idosos.

A ação está sendo realizada por policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) que também contam com o apoio de agentes da 91ª DP (Valença), 101ª DP (Pinheiral) e da 93ª DP (Volta Redonda).

Segundo as investigações, os suspeitos se passavam por advogados e selecionavam as vítimas, sempre pessoas idosas, de classe média baixa e prometiam empréstimos com facilidade e com juros baixos.

Em seguida, a quadrilha abria contas em bancos e correspondentes de empréstimo consignado e realizava empréstimos em nome dos clientes. O dinheiro era creditado na conta dos idosos, mas quem de fato recebia a quantia eram os criminosos, enquanto a vítima ficava com as dívidas a pagar.

De acordo com a 88ª DP, os indiciados vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsa identidade, apropriação de pensão/rendimento de idoso e retenção de cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso.