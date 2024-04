Operação nos complexos do Alemão e da Penha mira bandidos de outros estados

Rio de Janeiro – Agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam na manhã desta sexta-feira (26), uma megaoperação no Complexo do Alemão e Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo é prender criminosos de outros estados, que estariam buscando abrigo no conjunto de favelas. Até o momento não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.

Vídeos publicados em redes sociais mostram intensos tiroteios e até mesmo um carro em chamas.

A operação conta com cerca de 350 policiais envolvidos, com apoio de veículos blindados e helicópteros.