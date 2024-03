Operação policial prende traficantes da Baixada Fluminense em VR

Volta Redonda – Dois traficantes da Baixada Fluminense, associados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foram presos nesta segunda-feira (25) durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e agentes da 93ª Delegacia de Polícia, coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens – de 28 e 29 anos de idade – foram encontrados em uma casa na Rua Tenente Antônio João, no bairro São Geraldo. Eles foram surpreendidos pelos agentes e, ao perceberem que o imóvel estava cercado, jogaram uma mochila no telhado da casa vizinha.

Os policiais acessaram o telhado e encontraram, dentro da mochila, 926 pedras de crack; sete eppendorfs contendo cocaína; dois sacolés de maconha; um revólver cal.38 com seis munições no tambor; dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 369,00.

Os criminosos foram conduzidos à 93ª DP, onde permanecem presos e à disposição da Justiça.