Operação realizada pela  PM  resulta em prisões e apreensões de drogas em Barra Mansa e Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 17:20 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da PM realizaram na quarta-feira, dia 13, uma operação para coibir a criminalidade em Barra Mansa e Volta Redonda. A investida resultou em prisões e apreensões de entorpecentes.

Dois homens e uma mulher foram detidos na Rua Manoel Reles, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Com eles, os PMs apreenderam 40 trouxinhas de maconha, 326 trouxas da mesma droga, duas balanças, seis carregadores de rádio, um coldre, 400 pinos vazios e 100 embalagens plásticas.

O material entorpecente foi encontrado na casa onde estavam os suspeitos. Eles foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa).

A outra ação da PM aconteceu na Rua 14 , em uma casa em construção, próximo a uma fazenda, na Rua 14, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Ninguém foi encontrado no local, onde foram apreendidos 421 pinos de cocaína, e 31 páginas de adesivos com inscrição “Facção Local”. A ocorrência do 28º Batalhão da PM foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).