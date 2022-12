Operação Rota Brasil aborda 60 veículos e aplica 25 multas na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2022, 10:57 horas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram 60 veículos, aplicaram 25 multas e registraram duas ocorrências policiais na noite desta sexta-feira, 9, durante a Operação Rota Brasil. A Operação tem como objetivo promover mais segurança nas rodovias e conscientizar os motoristas dos perigos da direção. O tema foi alcoolemia, falando do risco de misturar álcool com a direção.

Os números fazem parte do balanço da operação na região, no posto Caiçara da PRF, no km 233 da Dutra e na rotatória de Penedo, no km 317. A fiscalização contou com as equipes DELTA e do GFT da 7ª DEL.

Um motorista foi detido, no km 317 da Dutra, em Penedo, e foi encaminhado à 99ª DP de Itatiaia após fazer o teste etílico e ser constatada embriaguez. Contra ele foram aplicadas multas por dirigir sob influência de álcool, licenciamento e mau estado de conservação do veículo, que foi removido para o pátio.

Na mesma localidade, um homem, de 29 anos, foi detido por entregar a direção a uma condutora de 18 anos não habilitada. Diante disso, foi lavrado um Termo Circunstância de Ocorrência (TCO). Ele assinou um termo afirmando que irá comparecer quando intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. A jovem, que conduzia o veículo, não quis fazer o teste etílico. Com isso, foram aplicadas multas por dirigir sem CNH, entregar direção a pessoa sem CNH, recusa ao teste etílico, falta de equipamento obrigatório, licenciamento vencido e mau estado de conservação do veículo, que também foi removido para o pátio.