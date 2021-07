Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 15:36 horas

Angra dos Reis – Policiais Federais cumpriram nesta terça-feira, dia 27, um do mandado judicial em Angra dos Reis. A ação faz parte de Operação Ruta 79, que visa desarticular uma organização criminosa responsável pelo contrabando de outo provenientes de garimpos ilegais do Norte do Brasil.

As investigações tiveram início após a prisão de um policial federal, envolvido no esquema, responsável pela passagem ilegal da área pública para a área restrita do aeroporto, visando os crimes de contrabando e descaminho. Durante as investigações foram apreendidos cerca de 17, 778 quilos de outo e joias avaliadas em mais de 1 milhão de dólares americanos.

Os investigados fazem uso de “mulas” que transportam ouro até a Itália utilizando-se de documentação ideologicamente falsa de empresas fictícias sediadas no Paraguai. Em seguida, a organização criminosa traz joias adquiridas na Ásia e Estado Unidos, utilizando-se também de “mulas” para introduzi-las de forma clandestina no Brasil.

Na investida de hoje, que contou com aproximadamente 120 policiais federais do Rio, São Paulo e Minas Gerais, a intenção foi cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão. Além de Angra dos Reis, também foram cumpridos mandados na cidade do Rio de Janeiro, na capital paulista, São José do Rio Preto (SP), Piracicaba (SP), Mirassol (SP) e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Estima-se que entre os anos de 2017 e 2019 a organização criminosa, tenha contrabandeado mais de uma tonelada de ouro para a Itália. O nome da operação faz menção à rota (ruta em italiano) do outro. O número 79 faz referência à posição do elemento químico ouro na tabela periódica.

A PF aprendeu R$ 201.600,00 na residência de uma dos alvos da operação, em São Paulo. Ainda, foram presas três pessoas também em São Paulo.