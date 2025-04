Operação Segurança Presente amplia resultados no primeiro quadrimestre de 2025

Estado do Rio – O trabalho dos agentes da Operação Segurança Presente do Governo do Estado do Rio de Janeiro mostrou um aumento na produtividade nos primeiros quatro meses de 2025. Entre janeiro e abril, o número de registros decorrentes de abordagens cresceu 51%, saltando de 3 mil para 4,5 mil. Já o número de prisões subiu 17%, passando de 1.045 para 1.219. Foram 437 mil abordagens no período.

“O Segurança Presente é o maior programa de polícia de proximidade do país, amplamente aprovado pela população. É um programa que não apenas reduz os índices de criminalidade, como também passa uma sensação de segurança para as pessoas que circulam naquela região”, avalia o governador Cláudio Castro.

“Os resultados são fruto de investimentos em tecnologia, inteligência e capacitação, que têm permitido identificar crimes com mais precisão e agir com mais eficiência”, completou o secretário de estado de Governo, André Moura.