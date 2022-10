Operação tapa-buraco atende 31 bairros de Volta Redonda 

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 18:31 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando uma operação tapa-buraco, que já atendeu 31 bairros. A ação teve início na semana passada e vai continuar nesta. A expectativa é chegar a mais 16 bairros. Com isso, até o final, o serviço vai ter atendido 232 ruas e avenidas, em 47 bairros.

As melhorias estão sendo realizadas com o novo rolo compactador, adquirido na última semana pela SMI, que permite mais agilidade e eficiência no serviço de tapa-buracos.

“Estamos dobrando a capacidade de atendimento, chegando a muitos bairros, de diferentes pontos da cidade, e, o mais importante, melhorando a qualidade e a durabilidade do serviço. Lembrando que estas ações de tapa-buracos são emergenciais, paliativas e estamos mantendo também frentes de asfaltamento em andamento pela cidade”, destacou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Nesse final de semana, a ação tapa-buraco esteve em ruas dos bairros: Aterrado, Colina, Voldac, Parque das Ilhas, Santo Agostinho, Volta Grande, Caieira, Água Limpa, Santa Rita do Zarur, São Luiz, Niterói, Barreira Cravo, Conforto, Jardim Ponte Alta, Vila Rica/Tiradentes, Belvedere, São Carlos, 249, Rústico, Jardim Cidade do Aço, Vila Mury, Siderlândia, Açude, Açude I, Açude II, Açude III, Açude IV, Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Josimo e Vila Americana.

Já nos próximos dias, a intervenção chegará em mais 100 ruas dos seguintes bairros: Aterrado, Jardim Paraíba, Santa Cruz, Santo Agostinho, Vila Rica/Tiradentes, Belmonte, Centro, Vila Santa Cecília, São João, Morada da Colina, Jardim Amália, Sessenta, Monte Castelo, Conforto, Ponte Alta, Jardim Ponte Alta, São Lucas, São Cristóvão, São Geraldo, Jardim Esperança, Belvedere, Casa de Pedra, Jardim Cidade do Aço, Vila Mury, Siderlândia, Açude I, Açude IV, Jardim Belmonte, Padre Josimo, Jardim Normândia e São Luiz.