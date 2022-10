Operação tapa-buraco é realizada em trechos de Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:07 horas

Vias de maior movimento estão recebendo reparos, após chuvas terem dado uma trégua

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está realizando uma operação tapa-buracos em Volta Redonda. Nesta quinta-feira (6), o recapeamento asfáltico ocorre em vários trechos da cidade, principalmente em áreas de grande circulação de veículos – como as avenidas Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio; Sávio Gama, no Retiro; e trechos da Rodovia dos Metalúrgicos. As áreas estão recebendo reparos, após as chuvas terem dado uma trégua.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, locais de maior movimento estão recebendo a massa asfáltica quente, que se caracteriza pela maior durabilidade.

“Estamos com dois caminhões de massa quente fazendo este trabalho de tapa-buracos. A durabilidade deste material é muito maior, ainda mais quando a gente prepara o solo como temos feito: colocando escória, batendo e passando o rolo compressor de novo”, comentou Poliana.

Além dos locais já citados, estão recebendo o serviço a Avenida Mariana do Carmo Nogueira, na Vila Mury; Rua Cristóvão Colombo, Jardim Amália; Rua 21, na Vila Santa Cecília; Rua 4, no Conforto; e Praça do Rodo, na Vila Rica-Tiradentes.