Operação tapa-buraco ocorre em diversos bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 14:20 horas

Volta Redonda – Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estiveram em 13 pontos de Volta Redonda para cobrir buracos no asfalto. A prioridade é atender vias com maior fluxo de veículos, afim de evitar acidentes e danos materiais. Junto a isso, as equipes fizeram o recolhimento de resíduos nos bairros Santa Inês e Jardim Belvedere.

O serviço alcançou a Via Expressa Afrânio Basto, no bairro Ponte Alta; a Beira Rio, na altura da passarela Tupy; Rua Leopoldina, no São Cristóvão; Ponte Dr. Murilo César dos Santos, que liga o Aterrado ao bairro Niterói; Rua Cel. Camilo de Assis Pereira, no Jardim Amália; Rua Senador Alfredo Ellis, no Jardim Normandia; Rua 41, na Vila Santa Cecília; Rua Machado de Assis, na São João; Rua 13 de Maio, no Bom Jesus; Rua do Comércio, no Retiro; Rua Mariana do Carmo Bretas, no Açude; Rua 154 (entre o Laranjal e a Rua São João) e Rua Manaus, no Santo Agostinho.

Todas as ações são paliativas, já que a prefeitura está em busca de recursos financeiros para promover um trabalho mais amplo. Existe a expectativa de que em breve seja anunciado um grande projeto de asfaltamento de toda a cidade.