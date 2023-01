‘Operação Verão’ garante a segurança de banhistas em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 13:19 horas

Ação é realizada pela Defesa Civil e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Durante o início do ano, as praias de todo o país recebem milhões de turistas e, para garantir a segurança dos banhistas, a Prefeitura Municipal de Paraty implantou a Operação Verão, fornecendo socorro e atendimento às pessoas acidentadas. A iniciativa envolve a Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A operação acontece todos os dias, iniciando no período da manhã, na região próxima ao cais de turismo e indo até a noite. Em seguida, a equipe acompanha as escunas até a Praia Vermelha, onde permanece na Ilha da Pescaria. Além disso, um jet ski e uma lancha fazem rondas nas praias mais populares da cidade litorânea.

Já no fim da tarde, a equipe acompanha o retorno das escunas até o cais de turismo e, durante a noite, um grupo permanece no local.

Desde o dia 26 de dezembro do ano passado, a equipe, composta ao todo, por uma enfermeira, um técnico de enfermagem, quatro socorristas e dois marinheiros, atendeu 20 pessoas.

“Esse ano, com a aquisição do novo barco, a operação ganhou mais agilidade no atendimento e conseguimos aumentar o número de agentes envolvidos também. Com o grande movimento em nosso litoral, precisamos reforçar as ações de segurança, garantindo assim uma melhor experiência aos turistas e moradores. Estamos vigilantes às atividades marítimas, através de uma equipe preparada e a postos para socorrer em qualquer incidente”, contou o chefe da Defesa Civil de Paraty, Cláudio Magalhães.