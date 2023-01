Operação ‘Verão Paraty’ reforça segurança em pontos turísticos e praias da cidade - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 17:08 horas



Paraty – A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública faz neste final de semana, entre os dias 13 e 15 (sexta a domingo), a operação ‘Verão Paraty’. Uma série ações acontecerá nos pontos turísticos e praias da cidade, promovendo a segurança dos munícipes e dos visitantes. Participam da iniciativa a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Marinha e da Unidade de Polícia Militar Ambiental (UPAm).

Entre as medidas, está incluso o ordenamento de trânsito no município e o patrulhamento preventivo realizado nas praias, nos locais de evento e na zona costeira. A Secretaria ressalta que, nos fins de semana, a atenção dos agentes será redobrada, por conta do aumento considerável de movimento no município.

Junto com a operação ‘Verão Paraty’, a Prefeitura também irá promover o ‘Programa Costeira Segura’, que busca coibir furtos e roubos de embarcações nas praias da costeira. A ação também conta com patrulhamento marítimo para garantir a segurança para dos moradores, visitantes e turistas.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Coronel Cardoso, a cidade terá uma programação intensificada nos fins de semana, com o intuito de garantir a segurança de todos os presentes no município.

– A Guarda Municipal estará sempre prontificada em vários locais da cidade, especialmente nas praias e nos pontos turísticos. As operações de ordenamento fazem com que as pessoas tenham mais organização e se sintam mais seguras enquanto estão aproveitando nossa cidade, sendo um dos papéis da ‘Operação Verão Paraty’, que busca proporcionar aos moradores e visitantes da cidade um ambiente seguro, ordenado e agradável – destacou Cardoso.