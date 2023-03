Operação Via Livre autua 18 veículos abandonados nas ruas de Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 13:36 horas

Veículos podem ir a leilão caso os proprietários não apareçam para retirada

Resende – A Secretaria de Ordem Pública de Resende segue dando sequência na Operação Via Livre, que visa remover veículos em situação de abandono das vias do município. Até o momento, 18 veículos já foram autuados e três já foram removidos e levados para o depósito municipal. A ação é norteada pela Lei Municipal 3.905 de 21 de dezembro de 2022, que prevê o recolhimento de veículos em situação de abandono em vias públicas.

De acordo com o superintendente municipal de Ordem Pública, César Ricardo Aureliano Laurindo, o município criou um grupamento comunitário, composto por dois guardas que ficam responsáveis pelo trabalho de fiscalização. O serviço atende denúncias e também realiza vistorias de rotina para identificar possíveis veículos abandonados.

O procedimento padrão começa com a ida até o local do abandono para verificar a situação. Na sequência, o veículo e o proprietário são notificados, com colagem do adesivo no veículo. A partir daí, o proprietário tem um mês para fazer a remoção. Caso não seja feito, o veículo será recolhido pela gestão municipal e, posteriormente, levado a leilão.

No último final de semana, a ação percorreu os bairros Vila Julieta, Paraíso e Jardim Tropical. O resultado foram 10 veículos autuados.

– A Operação Via Livre é de extrema importância para a ordem pública da cidade, pois além de limpar as ruas, evita a criação de focos de mosquito e a proliferação de outros animais. Essa é uma demanda da população que estamos empenhados em atender, seja através das denúncias recebidas ou das vistorias que fazemos pelos bairros da cidade. O destino desses veículos são os leilões que serão realizados em breve – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

As denúncias devem ser feitas através da Ouvidoria Geral do Município. Por telefone, os números de contato são (24) 3354-6000(24) 3360-6200, o (24) 3360-6191 ou o trígito 162. A denúncia também pode ser feita pelo portal e-Ouv, através do site eouv.resende.rj.gov.br.