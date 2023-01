Operação ‘VR em Ordem’ apreende 18 veículos irregulares - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 11:59 horas

Motos barulhentas e carros em situação de abandono em via pública estão entre as irregularidades encontradas pelas forças de segurança

Equipes da operação “VR em Ordem” removeram 18 veículos – quatro automóveis e 14 motocicletas – ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, através de fiscalizações ou atendendo às denúncias recebidas durante o período entre os dias 23 e 29 deste mês. Participaram equipes de Operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal (GMVR), do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Nas 14 motos foram constatadas as seguintes irregularidades: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); veículos sem placas; estacionamento irregular e a moto com o escapamento modificado, ou a conhecida “moto barulhenta”. O resultado aconteceu após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) ou por meio de fiscalizações realizadas pelas forças de segurança nas ruas.

Os quatro automóveis foram recolhidos por: estar em situação de abandono na via pública – como o Gol branco, recolhido no bairro Mirante do Bosque, o Corsa vinho, no bairro Vila Americana, e uma Kombi no Jardim das Américas. Após receber várias denúncias, a GMVR esteve nos locais para remoção dos veículos. Moradores reclamaram e fizeram o comunicado ao Ciosp para que uma solução fosse tomada.

“Com a chegada do Proeis na nossa cidade, aumentamos o nosso efetivo para a realização desse trabalho. Com o auxílio das nossas forças de segurança, estamos realizando um ótimo trabalho nas ruas de Volta Redonda, queremos dar ao cidadão o sentimento de segurança, creio que estamos tendo êxito. Atendemos as solicitações da população, que sempre nos ajuda, interagindo e realizando as denúncias para que a providências cabíveis sejam tomadas. Gostaria de agradecer e enaltecer as nossas equipes por realizarem este belo trabalho”, comentou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.