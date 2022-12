Operação ‘VR em Ordem’ recolhe motos sem placas e outros veículos irregulares em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 16:44 horas

Ações de fiscalizações também registraram irregularidades como embriaguez ao volante e estacionamento obstruindo calçada

Volta Redonda – As ações do “VR em Ordem”, realizadas entre os dias 5 e 11, através de fiscalizações ou atendendo às denúncias recebidas, removeram ao Depósito Público Municipal nove veículos irregulares – seis motocicletas e três carros. A operação é formada pelo trabalho integrado das equipes de operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Nas seis motos foram constatadas as seguintes irregularidades: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); sem placas, e estacionamento irregular com obstrução de calçada, após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Já os três automóveis apresentaram problemas como: estar em situação de abandono na via pública; conduzir veículo sem a CNH e embriaguez ao volante.

Na sexta-feira (9), o inspetor Saimon estava em patrulhamento de rotina próximo ao depósito de um supermercado no bairro Retiro, quando flagrou uma carreta estacionada no meio da pista, ocupando uma das faixas da via de mão dupla. O motorista, de 59 anos e morador de São Gonçalo (RJ), mostrava claros sinais de embriaguez, como fala arrastada e hálito com odor etílico.

Ele foi encaminhado ao posto de Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dorândia, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro. Então foi levado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado; vai responder por Conduzir Veículo Automotor Embriagado ou Sob Efeito de Drogas e não ficou preso.

“Reforçamos as ações de fiscalizações neste fim de ano e estamos em todos os bairros da cidade, focados nas motos sem placa, com descarga aberta e condutores sem CNH. Mas contamos com a população, que sempre nos auxilia denunciando o que está errado no seu bairro”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.