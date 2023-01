Operação ‘VR em Ordem’ remove 12 veículos irregulares em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 16:46 horas

Ações de fiscalização foram feitas em todos os bairros da cidade



Volta Redonda – As equipes de operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada nas ações da operação ‘VR em Ordem’, entre os dias 16 e 22 deste mês. Ações de fiscalização foram feitas em todos os bairros da cidade, sendo algumas de forma simultânea. Ao todo, foram 12 veículos irregulares removidos ao Depósito Público Municipal; oito automóveis e quatro motocicletas.

Nas quatro motos, foram constatadas as seguintes irregularidades:

condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); estacionamento irregular e veículo com o lacre de identificação violado. Os oito automóveis foram recolhidos por casos de situação de abandono e estacionamento irregular em frente à garagens.

‘Estamos orgulhosos do nosso trabalho realizado diariamente, atendendo as solicitações da população que sempre nos ajuda, interagindo e realizando as denúncias para que a providências cabíveis sejam tomadas. Gostaria de agradecer e enaltecer a nossa equipe por realizar este belo trabalho’ comentou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.