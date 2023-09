Oração acalma vira-lata

Foto Tiktok

A tutora Nayara Nascimento descobriu, depois de várias mordidas, dadas pelo seu cão, um vira-lata caramelo, uma forma de evitar que isso acontecesse: através da oração.

Nayara, que vive no Rio de Janeiro, não nega que o caramelo costuma lhe dar umas mordidas, mas ela admite que “pelo menos ele quer se redimir e parar de morder”. E como tem feito isso?

Cada vez que ele se prepara para ‘atacar’, Nayara o acalma e pede para ele abaixar a cabeça; obediente, ele segue a ordem.

Então, a mulher impõe a mão sobre a cabeça do pet e começa a orar. Ele fecha os olhinhos e escuta o clamor de sua humana com atenção.

“Que ele venha a parar de ser um cachorro bagunceiro. Que ele possa ser um cachorro mais calminho”, declarou Nayara na oração.

As palavras começam a surgir efeito, pois Jack se deita na cama (local onde está sendo feito clamor) e relaxa de barriguinha para cima.

Fonte: Amomeupet