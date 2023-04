Oratória: A Importância da Comunicação para o seu sucesso profissional e dos seus negócios

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 11:44 horas

Treinar e masterizar a habilidade de falar em público é, sem dúvidas, uma etapa crucial do desenvolvimento pessoal e profissional de todo ser humano. Hoje, mais do que nunca, é extremamente importante dominá-la, com a internet e as redes sociais proporcionando um potencial de divulgar suas ideias, produtos e serviços para milhões de pessoas e as entrevistas de emprego e relações corporativas crescendo e se especializando exponencialmente, é impossível não ficar para trás da concorrência sem ter essa habilidade. Esse fato, no entanto, não é algo que veio a ser discutido apenas na contemporaneidade, mas é algo importe para o ser humano há milênios.

O pensador e filósofo grego Cicero, já explicava a importância da oratória em múltiplas áreas da vida humana décadas antes de Cristo nascer. De acordo com ele, os três princípios que devemos buscar em um discurso são “docere, delectare, et movere”, isto é, convencer o ouvinte, encantá-lo e então emocioná-lo. Esses três passos seriam, então, a base da persuasão usada por comerciantes bem sucedidos e renomados da época, mas a importância da oratória persuasiva se mostra importante até hoje. A Revista Forbes publicou em 2012 uma matéria (https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2012/11/23/every-entrepreneur-needs-to-master-public-speaking/?sh=176abf) sobre a importância de empresários dominarem a habilidade de falar em público e saberem se comunicar corretamente. Essa necessidade se repete em diversas outras áreas da vida, como na manutenção de relações sociais com seus familiares e amigos e na contratação e evolução como funcionário em uma empresa e agora principalmente através das redes sociais.

Por mais que uma parte significativa da sua concorrência já esteja se preparando, a maior delas está ficando ainda mais para trás, justamente pela falta de prática, e isso ocorre justamente por causa da ascensão das redes sociais e da internet, as duas ferramentas que mais motivaram e beneficiaram a evolução dessa habilidade também são as que mais deixam ela em detrimento. O uso de computadores e smartphones nos fez muito menos propensos a conversar com pessoas, grandes redes como o Youtube e o TikTok nos prendem durantes horas na frente de várias pessoas, mas nenhuma com a qual podemos conversar, e isso está justamente beneficiando os poucos que estão correndo atrás de se desenvolver e melhorar, pois eles estão adquirindo uma vantagem absoluta contra essa parcela.

É importante observar que essa tendência, contudo, está começando a mudar. Hoje, observa-se que cada vez mais pessoas estão começando a ter acesso à informação e entender a importância de ferramentas que antes eram usadas apenas por empresas milionárias com funcionários hiper especializados, como as habilidades de oratória, o gerenciamento das redes sociais e técnicas de propaganda, tudo isso está se tornando cada vez mais acessível e simplificado para as grandes massas, então é importante começar a se preparar o mais cedo possível. A tendência é que nos próximos 10 anos o mercado esteja extremamente mais competitivo e as pessoas que não se adaptarem vão ter cada vez mais dificuldades pelo grande abismo de conhecimentos e habilidades quando comparados aos seus concorrentes.