Ordem Pública apoia treinamento dos Bombeiros de Volta Redonda em acidentes de trânsito

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 11:18 horas

Capacitação está sendo feita na Ilha São João e utiliza sucatas de veículos

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fecharam parceria com o 22° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) em apoio a um treinamento com simulações de acidentes automobilísticos. A capacitação aconteceu no interior da Ilha São João, na terça e quarta-feira (dias 13 e 14).

Durante o treinamento foram feitos cortes das ferragens de dois veículos, simulando a retirada de vítimas, entre outras situações graves. Os dois automóveis utilizados no treinamento estavam no Depósito Público Municipal, já passaram por perícia do Detran, sendo considerados sucatas e foram cedidos para as simulações.

“A capacitação do profissional é muito importante para dotar de conhecimentos os guardas municipais, até porque eles estão nas ruas 24h e se deparam com algumas demandas da sociedade, como o acidente de trânsito, e é preciso ter sabedoria para fazer a primeira abordagem”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.