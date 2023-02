Ordem Pública de Volta Redonda flagra cinco carros em situação de abandono no Padre Josimo - Diário do Vale

Ordem Pública de Volta Redonda flagra cinco carros em situação de abandono no Padre Josimo

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 15:54 horas

Moto sem placa, carcaça e carros abandonados foram removidos ao Depósito Público, após inúmeras denúncias de moradores

Volta Redonda – Cinco carros em situação de abandono, uma carcaça de carro e uma moto sem placa foram removidos ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, durante uma ação realizada no bairro Padre Josimo nesta quinta-feira (23), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Os veículos eram alvos de inúmeras denúncias de moradores.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o subsecretário da Pasta, subtenente Amauri Pego, estiveram à frente da operação, que contou com o apoio do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

No local foram encontrados carros abandonados por vários anos nas vias públicas, causando sensação de insegurança, aglomerando lixo, atraindo animais peçonhentos e contribuindo para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, entre outros problemas sérios, comprometendo a saúde e a segurança pública.

Durante a operação, os donos de dois automóveis que estavam há muito tempo nas ruas foram localizados e levaram os mesmos para um local fechado e coberto, sendo que um deles teve que colocar as rodas ainda na via pública, antes de ser conduzido ao lugar correto.

“O ordenamento traz qualidade de vida para a população dos bairros, através da segurança primária, que é justamente cuidar e manter limpo o ambiente. A população do bairro Padre Josimo nos ajudou através das denúncias e contamos com essa participação ativa, pois não acreditamos em sucesso na segurança pública sem a colaboração da sociedade”, frisou o secretário Luiz Henrique.

“Quero parabenizar e agradecer a participação da Equipe Operacional da Semop; da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º BPM, e informar que operações semelhantes vão ser realizadas no decorrer do ano, em todos os bairros de Volta Redonda”, afirmou o secretário.

As denúncias, solicitações e reclamações podem ser feitas pelos telefones 156 (manutenção); 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal).