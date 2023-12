Ordem Pública de Volta Redonda inicia planejamento para o Carnaval 2024

Volta Redonda – Para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e foliões de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) deu início ao planejamento para o Carnaval 2024 – que começa no dia 9 de fevereiro e vai até o dia 14, a Quarta-Feira de Cinzas. Nessa terça-feira (19), uma reunião na sede da Semop, na Ilha São João, com representantes das forças de segurança do município e das secretarias municipais de Cultura (SMC) e de Fazenda (SMF) alinhou detalhes de como devem ocorrer os desfiles de blocos.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que o papel da secretaria é aproximar os órgãos de segurança e enfatizou a importância desse momento de planejamento operacional para garantir um Carnaval mais seguro.

“Pelo segundo ano seguido estamos nos reunindo com a Liga Carnavalesca de Volta Redonda para fazermos um planejamento altamente democrático e garantir o sucesso de todos os eventos de forma segura. Assim, as pessoas irão para realmente se divertir, para serem foliãs”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, também reforçou a importância dos planejamentos prévios de segurança para a realização de eventos em Volta Redonda. Segundo ele, desde a criação da Semop, em 2021, a cidade realiza grandes eventos sem o registro de ocorrências graves.

“Isso é fruto desse planejamento prévio que a gente vem realizando. Então essa reunião de hoje é importante para entendermos a demanda e, junto com os efetivos de segurança, possamos garantir uma festa com segurança e o menor impacto no ordenamento da cidade. Vale destacar que o nosso Carnaval de rua é um dos mais fortes do Médio Paraíba, são mais de 20 blocos, então se não houver uma organização, eles ficam muito desordenados”, comentou Anderson.

Folia consciente

O presidente da Liga Carnavalesca de Volta Redonda, Natã Teixeira de Amorim, que também participou da reunião, comentou que houve um aumento no número de blocos de rua, em comparação com o ano passado. De 13, esse número subiu para 23. Por isso, segundo ele, é importante garantir o planejamento para que todos possam curtir a folia de forma consciente.

“Atualmente, na Liga Carnavalesca de Volta Redonda nós temos 23 blocos credenciados, sendo que desses, 20 já são garantidos desfilarem. Então essa reunião é para que o impacto desses eventos seja o menor possível para a população. Uma folia consciente e garantindo o direito de ir e vir das pessoas”, disse Natã Amorim.

O delegado da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), Vinícius de Mello Coutinho, elogiou a organização dos eventos na cidade e disse que esse trabalho de quase dois meses antes do Carnaval facilita as ações de todas as forças de segurança envolvidas.

“Nunca tinha participado de uma reunião desse tipo com tanta antecedência. Isso facilita o nosso trabalho, porque neste planejamento já antecipamos alguns possíveis problemas que podemos enfrentar no futuro. Acredito que o Carnaval ocorra sem maiores problemas. Conversei com algumas pessoas que disseram que o Carnaval daqui geralmente é tranquilo, as pessoas vão realmente para brincar e que não costumamos ter problemas criminais mais graves”, concluiu Coutinho.

Também estiveram presentes na reunião o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins; o chefe da Seção de Operações do 28º BPM, major Rodrigo Faleiro, e o sargento Domingos; o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério, e o sargento Fusco; Elisângela Almeida, da SMF; os subsecretários municipais de Ordem Pública e de Cultura, subtenente Amauri Pego e Frederico Paschoeto; o comandante e o inspetor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula e Márcio, respectivamente.

Fim de ano seguro em Volta Redonda

Outra reunião realizada na semana passada debateu o planejamento para as festas de fim de ano na cidade. A festa da virada em Volta Redonda será na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e contará com esquema de segurança reforçado. Além de policiais militares e guardas municipais, o evento contará com o ônibus da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O veículo funciona como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel e vai monitorar toda a área do evento com uso de câmeras próprias e também recebendo imagens das câmeras espalhadas naquela região, em tempo real. O objetivo é facilitar e otimizar a ação dos agentes, tornando-as mais rápidas e eficazes.

Se houver qualquer anormalidade durante o evento, a população deve procurar o agente de segurança mais próximo ou ligar para o 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).