Ordem Pública de Volta Redonda lança campanha ‘Na folia, excesso só de alegria’

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), lança nesta terça-feira (6) a campanha “Na folia, excesso só de alegria”. A ação educativa conta com a simulação de acidentes de trânsito e busca chamar a atenção de condutores sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool. A iniciativa vai ocorrer em três pontos da cidade até a próxima quinta-feira (8) – antes do início do Carnaval.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que a campanha busca impactar os condutores para adotarem atos seguros no trânsito. Segundo ele, a ação é mais um esforço da Semop em prol de um trânsito mais seguro e ordeiro em Volta Redonda.

“A nossa campanha é para conscientizar a população. Neste período do ano infelizmente ainda são registrados casos de condutores dirigirem sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Por isso, temos reforçado o respeito às leis de trânsito e práticas conscientes. Caso tenha ingerido bebida alcoólica, utilize alternativas seguras como táxis, motoristas por aplicativos, transporte coletivo ou carona de amigos. A segurança no trânsito é um compromisso de todos”, destacou Luiz Henrique.

Simulação de acidentes

Para atrair ainda mais a atenção dos condutores, três pontos da cidade foram escolhidos para receber simulações de acidentes. São eles: Rua 43, ao lado da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília (em frente ao Clube Umuarama); faixa zebrada da Radial Leste com a Avenida Adeodato Pires, bairro Niterói; e no posto da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio).

Além da “cena de acidente”, os motoristas que passarem pelos locais receberão informativos com dicas e orientações da Guarda Municipal. A ação é realizada em conjunto com a AMD Brasil – Proteção Veicular e tem o apoio da Polícia Militar (28º BPM e Operação Segurança Presente), Polícia Civil (93ª DP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).