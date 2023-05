Ordem Pública debate segurança pública com moradores do bairro Voldac, em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 12:26 horas

Objetivo foi ouvir as demandas e prestar os esclarecimentos referentes à secretaria

Volta Redonda – O secretário e o subsecretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e subtenente Amauri Pego, respectivamente, estiveram reunidos com os moradores do bairro Voldac nessa segunda-feira (8), para debater a segurança pública, ouvir as demandas e sugestões, além de prestar esclarecimentos referentes à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A reunião foi promovida pela Associação de Moradores na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

O objetivo do encontro foi ouvir as demandas da comunidade e fazer os ajustes, prestando os esclarecimentos inerentes à segurança. Ficou decidida a criação de um grupo de WhatApp para entender melhor as reivindicações. O canal não vai substituir os números de emergência 190 e 153, mas é mais uma forma de comunicação, gerando um atendimento de proximidade e dando mais agilidade nas soluções.

“Não existe nenhum número criminal que seja contundente no bairro Voldac, mas queremos gerar mais confiança e prestar maior assistência nos problemas envolvendo a segurança, com rapidez e soluções harmônicas”, ressaltou o secretário Luiz Henrique.