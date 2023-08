Ordem Pública derruba muro construído pelo tráfico de drogas

Volta Redonda – Um muro foi derrubado em uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para desobstruir uma servidão no bairro Jardim Cidade do Aço, na manhã desta quarta-feira (23). As denúncias apontam que o fechamento da passagem teria sido feito pelo tráfico para impedir o acesso tático de policiais. A ação foi liderada pelo tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e contou com a Equipe de Operações da Semop, apoio do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Na parte de cima da servidão foi retirado um portão de ferro e, na parte de baixo, foi derrubado um muro que impedia a passagem. Em ambos tinham sido fixadas concertinas (tipo de arame farpado), na parte de cima, para impedir que o bloqueio fosse ultrapassado. Logo depois, os funcionários da SMI realizaram a limpeza do local, liberando o ‘escadão’ para o uso de todos.

“Segundo informações recebidas, a servidão foi fechada pelo tráfico para impedir o acesso de policiais, mas atrapalhava e dificultava o cotidiano dos moradores locais. A derrubada do muro e a retirada do portão desbloquearam o acesso, facilitando as incursões de policiais com planejamento tático e, ao mesmo tempo, liberando para a população poder utilizar e encurtar o caminho no seu deslocamento, garantindo o direito de ir e vir dos cidadãos que utilizam a região”, informou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.