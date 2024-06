Ordem Pública planeja segurança do aniversário de VR

Volta redonda – O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, se reuniu nesta quinta-feira (27), na sede da secretaria (Semop), na Ilha São João, com autoridades de segurança pública da cidade e organizadores para definir o planejamento de segurança para os quatro shows de aniversário de Volta Redonda. A festa tem início a partir da próxima terça-feira (2), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

O evento contará com quatro apresentações, e a primeira será do cantor Xande de Pilares (2/7). Durante os shows haverá reforço no policiamento, com a presença de policiais militares (PMs) e guardas municipais, além do ônibus de monitoramento da Ordem Pública, que funcionará como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel. Dotado de câmeras com alta resolução, o veículo consegue captar imagens de toda a área do evento, garantindo a segurança de todos os presentes.

O secretário Luiz Henrique disse que a ideia é repetir o mesmo modelo de sucesso nos eventos que vêm sendo feitos nos últimos anos em Volta Redonda. “Temos adotado essa postura para todos os eventos que são realizados em Volta Redonda, e temos obtido sucesso na segurança e na garantia do direito de ir e vir de todos. As pessoas poderão se sentir seguras, porque as forças de segurança do município estão preparadas. Pedimos que todos que irão comparecer aos shows que vão com o espírito de assistir aos shows, com tranquilidade. A expectativa é que tenhamos um ambiente harmônico para todos”.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, também ressaltou a importância do planejamento prévio de segurança, que é promovido desde 2021 com a criação da Semop. “Desde a criação da Semop, temos adotado esse planejamento prévio de segurança. Isso nos ajuda a antecipar determinadas situações. O resultado é que nos últimos anos não tivemos ocorrências e os eventos foram totalmente seguros. As pessoas podem ficar tranquilas, temos certeza de que os shows serão um sucesso e contarão com muita segurança. Vai ser um evento para toda a família”, garantiu.

Também estiveram presentes na reunião o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; representando o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o major Fagner; os subsecretários municipais de Ordem Pública e de Cultura, subtenente Amauri Pego e Frederico Paschoeto, respectivamente; e o comandante e o diretor-operacional da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetores Silvano de Paula e Cláudio Márcio, respectivamente.