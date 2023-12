“Ordem restabelecida”, diz Cláudio Castro sobre revogação de liminar que proibia apreensão de menores

Rio – O governador Cláudio Castro usou suas redes sociais neste sábado (16) para comemorar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que revogou a decisão da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital proibindo a apreensão de menores de idade sem flagrante ou por ordem judicial durante a ‘Operação Verão’, realizada na orla do Rio.

A revogação atendeu a pedidos do Governo do Estado, que recorreu da decisão inicial. Para o presidente do TJ, Ricardo Rodrigues Cardozo, a liminar impugnada foi concedida sem que tenham sido ouvidos o Estado e o Município do Rio, ambos responsáveis pela ‘Operação Verão’.

“A ordem foi restabelecida. Gostaria de agradecer imensamente ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, por ter revogado a decisão em primeira instância que impedia o Estado de exercer o importante papel de abordagem preventiva das nossas forças de segurança na Operação Verão. Não nos restou alternativa senão ir à Justiça para defender o direito à segurança da nossa população. Seguimos firmes”, escreveu o governador Cláudio Castro.

Entenda o caso

Castro usou suas redes sociais nesta sexta-feira (15) para protestar contra a decisão da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca da capital, que proíbe a apreensão de crianças e adolescentes sem flagrante durante a ‘Operação Verão’, na orla do Rio de Janeiro.

A decisão atendeu a uma ação civil pública do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e determinava que os delegados de Polícia da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) e da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) enviem relatórios mensais à Justiça.

Na decisão, a juíza responsável determinou que prefeitura e estado “se abstenham de apreender e conduzir adolescentes a delegacias ou a serviços de acolhimento, senão em hipótese de flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária”.

Também estava proibido conduzir crianças e adolescentes “para simples verificação da existência de mandado de busca e apreensão”. A determinação previa multa de R$ 5 mil por criança ou adolescente recolhido de forma ilegal.