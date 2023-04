Orquestra de Cordas de Volta Redonda fará Concerto de Páscoa nesta sexta-feira

Matéria publicada em 13 de abril de 2023, 09:41 horas

Apresentação será na Paróquia Santa Cecília, na Vila, às 19h, e terá participação do Coral Misto

Volta Redonda – A Orquestra de Cordas de Volta Redonda realiza nesta sexta-feira, dia 14, seu primeiro encontro do ano com o público da cidade. Será um Concerto de Páscoa, às 19h, na Paróquia Santa Cecília, na Vila Santa Cecília, com entrada gratuita. A orquestra é parte do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura, por meio da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Sob a regência da maestrina Sarah Higino na primeira parte, a Orquestra de Cordas vai iniciar a apresentação executando Hornpipe, de Georg Friedrich Händel (compositor alemão, naturalizado inglês). E duas obras do ícone da música de concerto, o compositor alemão Johann Sebastian Bach: o célebre Andante da Sonata, para violino; e um concerto para dois violinos, tendo como solistas Allyson Gomes e Frederico Sudal.

“Allyson Gomes e Frederico Sudal são dois talentosos músicos da nossa orquestra, assim como muitos outros que tanto nos orgulham e mostram que o ‘Volta Redonda Cidade da Música’ revela talentos reconhecidos a nível internacional”, contou Sarah Higino, acrescentando que a programação vai seguir com uma suíte vibrante para cordas do inglês Peter Warlock.

A música brasileira será representada por Carlos Gomes no primeiro movimento da Sonata para Cordas. E na segunda parte do concerto, o Coral Misto e a Orquestra de Cordas se juntam para apresentar cânticos diversos alusivos à Páscoa.