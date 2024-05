Orquestra de Violões de Paraty realiza ensaio aberto ao público

Paraty – A Orquestra de Violões de Paraty irá realizar um ensaio aberto ao público na próxima quarta-feira (22), na Casa CAIXA, às 18h. A pré-apresentação, patrocinada pelo Governo Federal e a Caixa Econômica, contará com a presença de 20 músicos que estarão sobre regência do maestro André Pantera.

O grupo, que apresentará um repertório de música popular brasileira e internacional, estará treinado para a sua apresentação no festival musical Bourbon Festival Paraty, que vai acontecer no fim de semana seguinte, de 24 a 26 de maio de 2024; a equipe participa do festival pela terceira vez.

O ensaio terá duração de 30 minutos e vai trazer surpresas além de interpretações de clássicos brasileiros, indo de “Trenzinho do Caipira”, de Heitor Villa Lobos, passando pelo pop, com Medley, de Michael Jackson, à melodia de “Santa Morena”, de Jacob do Bandolim.

Serviço:

Ensaio Aberto Orquestra de Violões

Data: 22 de maio, quarta feira

Horário: 18h

Entrada Gratuita

Direção artística: André Pantera

Repertório:

– Trem Caipira (Heitor Villa Lobos)

– Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)

– Santa Morena (Jacob do Bandolim)

– Medley (Michael Jackson)

– Disparada (Geraldo Vandré)