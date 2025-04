Orquestra Sinfônica Brasileira realiza concertos didáticos em escolas públicas de Barra do Piraí

Barra do Piraí –

O Conexões Musicais, programa de educação musical da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira que já percorreu mais de 40 municípios pelo Brasil, chega à cidade de Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, com uma série de atividades de formação musical para jovens estudantes da cidade. As iniciativas do Conexões Musicais em Barra do Piraí contam com o patrocínio da MRS Logística.

A Orquestra Sinfônica Brasileira vai apresentar, no próximo dia 14 (segunda-feira), concertos didáticos em duas escolas de Barra do Piraí, na E. M. Manoel Fonseca e na E. M. Professor Arlindo Rodrigues às 10h e às 14h, respectivamente. Para essas apresentações, a OSB levará um quarteto de cordas formado pelos violinistas Willian Isaac e Ramon Feitosa, pelo violista Washington Couto e pelo violoncelista Paulo Santoro. Os concertos didáticos são apresentações musicais lúdicas e interativas nas quais, além da execução de um repertório popular, os instrumentistas conversam com os estudantes contando curiosidades sobre as obras, os instrumentos musicais e o universo orquestral.

O programa vai oferecer ainda classes de canto coral para crianças e adolescentes de escolas públicas, aulas de musicalização para crianças da educação infantil, além de aulas de instrumentos sinfônicos e a formação da Orquestra Jovem de Barra do Piraí, que inclui a aquisição dos instrumentos e a oferta de bolsas para os alunos inscritos, com o total de 14 vagas.

Programação

Data: 14 de abril (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Escola Municipal Manoel Fonseca (Rua dos Pracinhas, 30 – Centro, Barra do Piraí – RJ)

Data: 14 de abril (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Escola Municipal Professor Arlindo Rodrigues (Rua Antônio da Silva Brinco, 976 – Campo Bom, Barra do Piraí – RJ)

Orquestra Sinfônica Brasil

Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira é reconhecida como um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 85 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia.

Composta atualmente por mais de 70 músicos brasileiros e estrangeiros, a OSB contempla uma programação regular de concertos, apresentações especiais e ações educativas, além de um amplo projeto de responsabilidade social e democratização de acesso à cultura.

Para viabilizar suas atividades, a Fundação conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem o Instituto Cultural Vale, Shell, Itaú, NTS – Nova Transportadora do Sudeste, Bermudes Advogados, Brookfield e CYMI como patrocinadores, Bradesco e Safra como patrocinadores de série, além de um conjunto de apoiadores culturais e institucionais.