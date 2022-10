Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 18:35 horas

Barra Mansa – Dias 11, 25 de outubro e 01 de novembro a Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (AOSBM) apresentará a série de concertos do projeto Fábrica de Lives, que ensina estudantes de música a filmarem e transmitirem lives profissionalmente. Os concertos acontecem presencialmente na sede da Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e serão transmitidos online no YouTube.

O concerto especial do Dia das Crianças apresentará cantigas do folclore brasileiro e composições clássicas do “Carnaval dos Animais” de Camille Saint-Saens com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, o trompetista Altair Martins e o soprano Sophia Dornellas, dia 11 de outubro, às 19h, com regência do maestro Eduardo Pereira.

O concerto do dia 25 de outubro trará músicos da OSBM como violinista búlgaro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), Nikolay Sapoundjiev, às 19h, e o concerto do dia 01 de novembro, às 19h, terá como solista a violoncelista Emilia Valova, com regência do maestro Anderson Alves.

Fábrica de Lives primeira fase

Além de músicos renomados e a consagrada OSBM, o projeto Fábrica de Lives reuniu um time estelar de professores em um curso online e presencial de capacitação técnica para jovens na área de streaming direcionada à Cultura, em especial no segmento de Música.

Foram ministradas 25 aulas teóricas de Direção de Imagem com o especialista e coordenador pedagógico do projeto, Carlos Ronconi, de Câmera e Fotografia com Daniel Soares, de Iluminação Cênica com Fernanda Mantovani, de Transmissão e Redes com Helio Kuwabara e de Captação e Mixagem de Som com Luiz Kruszileski para estudantes de Barra Mansa e Porto Real.

Segunda fase

Passada a primeira fase teórica, os alunos aprendem, ao vivo, em um estágio supervisionado pelos professores em ensaios e concertos. No dia anterior ao concerto, é realizada uma aula presencial seguida de participação deles no ensaio com orquestra e maestro. No dia seguinte, durante o concerto para Formação de Plateia (destinado a alunos de escolas municipais) e no concerto aberto ao público, os alunos aprendem as etapas de produção e transmissão de um espetáculo e conhecem o funcionamento de uma orquestra. O primeiro concerto, fechado ao público, teve a participação de Augusto Mattoso Trio – Augusto Mattoso (contrabaixo), André Froés (baterista), Marcos Nimrichter (piano) – OSBM e regência de Eduardo Pereira.

Formação de plateia

Em paralelo à capacitação técnica de jovens, o projeto Fábrica de Lives desenvolveu concertos especiais de Formação de Plateia. No dia do concerto, às 14h, alunos de escolas públicas assistem uma apresentação fechada para eles e interagem com os artistas convidados, maestro, músicos e técnicos.

Fábrica de Lives é viabilizado por convênio celebrado entre a Secretaria Especial de Cultura – Ministério do Turismo e a Associação Orquestra Sinfônica de Barra Mansa.