Orquestra Sinfônica de Barra Mansa se apresenta hoje na Casa do Rotariano

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 15:15 horas

Barra Mansa – O regente Daniel Guedes apresenta hoje a Série Clássicos, da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. O concerto está marcado para as 19h30 desta terça-feira (11) na Casa do Rotariano, na Rua Rotary Club, 25, no Ano Bom.

No concerto, os presentes terão a oportunidade de ouvir as obras de Antonin Dvorák, com 3 Danças Eslavas Op. 72 (nº 2, nº 5 e nº 7), de Jean Sibelius, com a Valse Triste da música incidental de Kuolema Op.44 e com a Sinfonia nº 5 em mi bemol maior Op.82.

Reconhecido como um dos principais músicos de sua geração, Daniel Guedes, vem atuando como violinista, violista, regente e professor. Como regente, atua à frente da OSB, Sinfônica de Campinas, Sinfônica Nacional da UFF, Sinfônicas da Paraíba, da Bahia, da UFRJ, da UFPB, da USP, entre outras. E está desde 2016 na regência da OSBM.