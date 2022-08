Orquestra Sinfônica de Barra Mansa se apresenta no UniFOA, dia 24

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 18:40 horas

O objetivo é homenagear o aniversário do ex-presidente Dauro Peixoto Aragão

Volta Redonda- Gratuito e aberto à população do município e redondezas, o Centro Universitário de Volta Redonda, campus Olezio Galotti, em Três Poços, apresenta às 19 horas de 24 de agosto (quarta-feira) um concerto da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa.

O objetivo é homenagear o aniversário do ex-presidente Dauro Peixoto Aragão e comemorar seus 23 anos de dedicação e serviços prestados à comunidade interna e externa. Dauro presidiu a instituição entre 1998 e 2021 e sempre foi considerado um visionário da educação. Apreciava as artes, gostava de uma boa conversa e praticava a responsabilidade social no seu dia a dia de maneira muito natural.

No dia 24 ele faria 91 anos, e também aconteceu de maneira natural a ideia da homenagem, em forma de um concerto, que ele tanto estimava. A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa apresentará um espetáculo com obras de compositores consagrados da Música Popular Brasileira, sob a regência do maestro Anderson Alves.

No repertório, Pixinguinha, José Ursicino da Silva, Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Ivone Lara, Dominguinhos e Cartola. A cantora e percursionista Cecília Reis, que é professora do Projeto Música nas Escolas fará uma participação especial.

Eduardo Prado, atual presidente da FOA não esconde sua satisfação em prestar esta grande homenagem:

“Dauro foi um empresário visionário, leal, dedicado e competente com um olhar voltado para o futuro; sempre buscou parcerias para uma educação de qualidade. Vale destacar o seu compromisso social que muito contribuiu para o crescimento de pessoas e da nossa região. Um grande líder, que deixou muitos ensinamentos, um legado na educação e um exemplo de alegria e amor pela vida”, destacou o presidente.