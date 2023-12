Orquestra Villarmônica se apresenta na Praça Nilo Peçanha, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí firmou uma parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ) e o Sindicato do Comércio Varejista de Barra do Piraí (Sicomércio-BP) para a comemoração natalina de 2023 : nesta quinta-feira (14), a praça Nilo Peçanha – iluminada como diversos outros pontos da cidade – recebe um concerto da Orquestra Rio Villarmônica, gratuita e aberta ao público. A apresentação acontece às 19h.

O presidente da Sicomércio-BP, Jorge Guilherme Aiex, falou sobre a parceria entre as instituições e sobre locais que receberam a decoração natalina. “Toda essa iluminação que a cidade recebeu é uma forma que o Sesc, Sicomércio e a prefeitura, em parceria, encontraram para valorizar e alegrar o Natal, um período tão importante e querido por todos. Esse projeto contempla a Ponte Nilo Peçanha, a rua Coronel Novaes, a praça Oliveira Figueiredo, a ponte Getúlio Vargas e a ponte Irmãos Di Biase. Espero que o barrense possa viver um Natal bonito, com esperanças no futuro e que todos nós possamos passar o feriado rodeados pelo amor e bondade. A iluminação e a orquestra vão trazer muita alegria e beleza para nossa cidade”, disse Jorge.

A Orquestra

Formada por talentosos e habilidosos músicos do panorama brasileiro, a Orquestra Rio Villarmônica promete levar ao público músicas tradicionais de grandes mestres, com a leveza e despojamento característicos do Rio de Janeiro e de seus moradores. No repertório, obras de Villa-Lobos, Mozart, Bach, Vivaldi e outros grandes nomes da música clássica.

Além de Barra do Piraí, outras cidades também recebem uma programação artística, incluindo concertos de orquestras, cenografia natalina e atividades artísticas diversas, o que provocará intensa movimentação econômica, como prevê o presidente do Sesc RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior.

“O Natal Sesc está consolidado no calendário de eventos do Rio de Janeiro porque leva a todas as regiões do estado uma programação artística e de lazer associada a valores como união, solidariedade e esperança, algo muito apreciado pelo público nesse período do ano. Ao mesmo tempo em que encanta os moradores das cidades, o evento atrai turistas e movimenta o comércio, os serviços e toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado”, disse.

“O Natal é uma data muito querida por várias famílias e o nosso objetivo é resgatar esse sentimento, espalhando o espírito natalino pela cidade. Além da orquestra e da bela ornamentação que o local recebeu, também vem atrelado a isso a movimentação comercial. Todos percebem que as ruas ficam mais cheias movimentando assim o setor comercial. A economia ‘gira’ nessa época e isso é fantástico para o fortalecimento local”, disse Mário Esteves.