OS de Santa Catarina vai assumir administração do Hospital Regional

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 19:53 horas

Estado do Rio- A organização social IDEAS (Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde), de Santa Catarina, vai assumir a administração do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, nesta segunda-feira, dia 28, em substituição à OS Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe.

As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que informou que a organização social IDEAS, também estará à frente do Hospital Estadual Alberto Torres, na Capital, em substituição à OS Lagos Rio.

No Estado do Rio, a IDEAS administra duas unidades de saúde da Prefeitura de Angra dos Reis: o Hospital Geral da Japuíba e a UPA infantil Agda Maria. Em Florianópolis, a IDEAS é a gestora do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, um dos maiores daquele estado. Ela não tem outros contratos com o governo do Estado do Rio.