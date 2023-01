Ossos humanos são encontrados em frente a uma casa em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 14:29 horas

Resende – Duas ossadas humanas foram encontradas em frente a uma casa na manhã desta quarta-feira (4). Caso aconteceu na rua Angela Maria de Lima, no Cidade Alegria, em Resende. De acordo com Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar, perítos foram chamados para o local para realizar a retirada dos restos humanos.

Segundo os policiais, a moradora teria escutado um barulho em frente a residência por volta das 5h da manhã, mas só foi verificar pela manhã. Também foi feito o contato com a 89ª DP, que posteriormente acionou o períto e o serviço de remoção de cadáver.